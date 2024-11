Budzisz się, a na zegarku Doom. To co, zaczynasz dzień od gry?

Tym samym Alarmo dołącza do zaszczytnego grona kosiarki, Notatnika czy komputera w Minecraftcie, na których udało się uruchomić grywalnego Dooma. Jednocześnie odpalenie Dooma na budziku Nintendo to dopiero szczyt góry lodowej możliwych modyfikacji i dziwactw, jakie potencjalnie można zrobić z urządzeniem. Aczkolwiek to w założeniu, że ambitni programiści i hakerzy w ogóle wejdą w posiadanie budzika. Bo ten obecnie jest dostępny do kupienia tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, i tylko dla subskrybentów Nintendo Switch Online.