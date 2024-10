Cyberbezpieczeństwo: poznaj najnowsze trendy w ochronie danych

Co to dokładnie oznacza? Inetum intensywnie rozwija swoją ofertę w zakresie cyberbezpieczeństwa, oferując wsparcie w ochronie organizacji przed zagrożeniami i spełnianiu wymogów regulacyjnych. Dokładniej, podejście obejmuje szczegółową ocenę ryzyka, monitorowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz proaktywne działania na rzecz bezpieczeństwa. Kto korzysta z rozwiązań Inetum w zakresie cyberbezpieczeństwa? To m.in.: Boiron, Chaîne Thermale du Soleil, Transatel, Mutex, Linedata oraz Laboratoire Pharmaceutique OIV.



Co warto wiedzieć o działalności tej firmy w dziedzinie cybebezpieczeństwa? Wyróżniającą się cechą Inetum jest Cyber Defence Centre, które wspiera klientów od wczesnego zarządzania ryzykiem po ochronę infrastruktury IT oraz aplikacji. Flagowym rozwiązaniem Inetum jest platforma Keenaï, system SIEM (Security Information and Event Management), który gromadzi dane z systemów informacyjnych, umożliwiając wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz szybką reakcję. Platforma ta składa się z trzech rozwiązań: Keenai ALERT, Keenai SCADA i Keenai SOC, które łącznie monitorują miliardy zdarzeń, dostarczając firmom pełny obraz potencjalnych zagrożeń.



Inetum to firma francuska i francuski zespół Inetum wnosi do organizacji zaawansowaną wiedzę i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Prawdziwą siłą firmy jest jednak współpraca między zespołami w różnych krajach. Ten model działania pozwala na dzielenie się wiedzą i zasobami, co umożliwia wszystkim zespołom, w tym polskiemu, korzystanie z doświadczeń i wsparcia specjalistów z Francji i innych oddziałów. Dzięki temu Inetum może oferować rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, niezależnie od ich lokalizacji, co wzmacnia ich pozycję na rynku.

Dodatkowo, Inetum współpracuje z firmą Semperis, aby wzmocnić ochronę Active Directory, która jest kluczowym elementem infrastruktury IT wielu organizacji, a często także celem cyberataków. Dzięki tej współpracy Inetum rozszerza swoje możliwości w zakresie ochrony przed zagrożeniami tożsamościowymi w złożonych środowiskach hybrydowych.