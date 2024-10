EPYC, podejście piąte. Oto czym wyróżnia się nowa linia procesorów od AMD

Nowe procesory obsługują również instrukcje AVX-512 z pełną 512-bitową ścieżką danych, co zwiększa ich zdolność do przetwarzania złożonych operacji obliczeniowych z większą efektywnością. Dodatkowo, dostępna jest opcja wydajnościowa 500W oraz szybsze opcje taktowania do 5GHz, co pozwala na lepsze dostosowanie procesora do specyficznych potrzeb użytkownika.