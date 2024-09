W końcu mogę spać bezpiecznie. Yale Smart Alarm - test

Poza tym - zero problemów. Dodatkowo przy dodawaniu każdego ze sprzętów dostajemy informację o tym, jak go dalej zainstalować, a także opcję przetestowania zasięgu. Sprawdzałem przy tym zasięg i przy szopie, gdzie urządzenia zostały zainstalowane (kilkadziesiąt metrów od bramki) i ok. 200 m od domu - wszystko działało sprawnie, błyskawicznie i natychmiastowo. Teoretycznie producent deklaruje, że zasięg tego rozwiązania łącznościowego wynosi do 1 km, ale chyba nie próbowałbym tego w gęściej zabudowanym obszarze.