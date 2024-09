Pixel Buds Pro 2 mnie oczarowały. Chodzę po ulicy i rozmawiam z bazą

Kosztują 1149 zł, a do 29 września obowiązuje oferta promocyjna, w ramach której otrzymacie 150 zł do wykorzystania w Google Store. To sporo, ale jeżeli popatrzymy na bezpośrednią konkurencję, to cena przestaje być wysoka, staje się wręcz promocyjna za to, co dostajemy w zamian. Kocham rozmawiać z Gemini, uwielbiam słuchać muzyki w Pixelach. Serio, widać, że ktoś tu naprawdę przyłożył się do pracy.