Citi Handlowy ma genialną ofertę dla graczy. Wystarczy wejść do gry

Banalne? To chyba zbyt mało powiedziane. Gdy spełnicie te warunki i znajdziecie się w gronie pierwszych 400 osób, które to zrobią, to dostaniecie od banku voucher na kwotę 400 zł do wykorzystania na platformie G2A. Obejmuje produkty znajdujące się w koszyku, więc nie musicie kupować jednego dużego tytułu, tylko np. kilka mniejszych. Jeżeli wartość koszyka jest większa niż 400 zł, to dopłacacie różnicę, a jeżeli wartość produktów będzie niższa to nie dostaniecie zwrotu niewykorzystanej kwoty, więc gorąco namawiam was, żebyście się nie krępowali i dodali sobie parę gier. Czas na wykorzystanie vouchera jest długi, bo aż do 31.03.2025 r.