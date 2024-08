Miodzio aparaty i bateria. Taki będzie nowy najlepszy Xiaomi

Podobną zmianę wdrożył największy konkurent Xiaomi, czyli Samsung. W Galaxy S24 Ultra producent zrezygnował z teleobiektywu 10x o z matrycą 10 Mpix z Galaxy S23 Ultra na rzecz modułu 50 Mpix z 5-krotnym zbliżeniem, który szczególnie w zdjęciach o 10-krotnym przybliżeniu radzi sobie trochę gorzej. Nie ma tu dużych różnic, natomiast w przypadku przybliżeń w zakresie 5-9,9x to Galaxy S24 Ultra radzi sobie lepiej. Wydaje się, że Xiaomi mimo zapewnienia niższego ekwiwalentu ogniskowej nadrobi to wyższą rozdzielczością matrycy, co przyda się w zdjęciach z hybrydowym przybliżeniem.