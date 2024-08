Naukowcy mówią o krytycznym momencie dla naszej planety. Oto cztery filary przyszłości Ziemi

Autorzy stwierdzili, że ryzyko przekroczenia punktu krytycznego w co najmniej jednym z tych elementów do 2300 roku jest "znaczne" w przypadku kilku ocenianych scenariuszy przyszłych emisji. W ich eksperymencie niepowodzenie w powrocie do temperatury poniżej 1,5 st. C. do 2100 roku, pomimo osiągnięcia zakładanej przez porozumienie paryskie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, w jednej czwartej przypadków prowadzi do osiągnięcia punktu krytycznego przez przynajmniej jeden z elementów krytycznych ujętych w symulacji.