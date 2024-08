Polak mówi, dlaczego małe wiatraki się nie opłacają. Zaprojektował swój

O tym, że przydomowy wiatrak nie będzie dla każdego, przestrzegali eksperci wcześniej. Teraz potwierdza to liczba zgłoszonych wniosków do programu „Moja elektrownia wiatrowa”. Jak przekazał „Wyborczej” NFOŚiGW do 23 lipca złożono raptem 17 wniosków. Ale rośnie ponoć liczba zapytań.