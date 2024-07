Tego nie wiedziałeś o włosach. Kilka ruchów trymerem i możesz być szybszy na rowerze i na basenie

Sam korzystam z wielofunkcyjnego trymera Philips Multigroom 9000 do twarzy, ciała i włosów. Ma aż 15 różnych nasadek, dzięki czemu mogę zadbać o całe ciało, od stóp do głów, a dodatkowo mam dużą swobodę w kształtowaniu stylizacji. W zestawie mam m.in. nasadkę do precyzyjnego przycinania w zakresie od 1 do 3 mm, trymer do włosów w nosie i uszach, 2 nasadki do zarostu, trzy nasadki do brody (3, 5, 7 mm, czyli najpopularniejsze długości). Ale to nie koniec. W pudełku znajduje się również metalowy trymer i metalowy trymer do modelowania, trzy nasadki do brody i włosów, z których każda ma własny zakres regulacji (3-7 mm, 9 - 13 mm, 16 - 20 mm), a także 5 szerokich nasadek do włosów, 3 wąskie nasadki do włosów, a także 2 nasadki do cieniowania. O ciało zadbasz dodatkowo za pomocą dwóch nasadek i golarki. Używałem ich wielokrotnie i mogę zagwarantować, że to strzał w dziesiątkę. Nie podrażniają, nie powodują zacięć, są delikatne dla skóry. Zapomniałbym jeszcze o nasadce do brwi, nie używam jej, bo nie mam jeszcze krzaczastych brwi, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.