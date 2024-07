Galaxy Unpacked tuż tuż. Szykujcie się na składane smartfony, zegarki i... biżuterię

Droższego i składanego w pionie Galaxy Z Fold6 5G także nie czeka rewolucja. Urządzenie zostanie natomiast odchudzone: z 13,4 mm grubości dla zeszłorocznej wersji do 12,1 mm oraz z 253 g masy do 239 g. Sercem nowego składaka zostanie układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Wewnętrzny ekran ma pozostać bez zmian, za to w tym zewnętrznym zmienią się proporcje, przez co wyświetlacz będzie nieco krótszy, ale za to nieco szerszy.