Takich akumulatorów potrzebuje ludzkość. Są już gotowe do produkcji

O nowych akumulatorach słyszymy niemal codziennie. Nie powinien być to jednak powód do marudzenia, wręcz przeciwnie. Oznacza to, że naukowcy, naprawdę tęgie umysły na całym świecie nieustannie pracują nad tym, by stworzyć nową generację ultrawydajnych i błyskawicznie ładowanych akumulatorów. Żyjemy w czasie elektrycznej rewolucji, która zaczyna się dopiero rozkręcać, a my mamy okazję przyglądać się jej z bliska.