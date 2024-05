Oto nowa smartfonowa potęga w Polsce. Polacy pokochali tę markę

Teraz dyrektor generalny Realme ogłosił, że seria GT powróci do łask po dwuletniej przerwie – ostatnim smartfonem z tej serii, który pojawił się w Polsce był Realme GT Neo 3 z 2022 roku. Stosunkowo niedawno Realme zaprezentował nowy model GT Neo 6 z ekranem o rekordowej jasności punktowej ekranu na poziomie 6000 nitów, więc wydaje się, że to właśnie ten smartfon będzie kluczem do powrotu marki do "zabójców flagowców".