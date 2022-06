Jeśli nasz telefon potrafi się naładować w kilka minut, pojemność akumulatora nagle traci na znaczeniu. Wystarczy bowiem podłączyć go do ładowarki na czas np. wizyty w łazience przed wyjściem z domu czy biura i voila! Naładowane. Nic więc dziwnego, że w ostatnich latach producenci ścigają się ze sobą, prezentując coraz to mocniejsze ładowarki, które naładują nasze smartfony jeszcze szybciej, choć trzeba przyznać, że nie wszyscy wytwórcy przykładają do tego równą wagę.