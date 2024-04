Policja ostrzega. Uważaj, z jaką siecią się łączysz

A co, jeśli nie mamy innego wyjścia i musimy skorzystać z WiFi? Zespół ekspertów Playa radził, aby upewniać się, czy dana sieć na pewno należy do dworca, hotelu bądź kawiarni. Zwrócono uwagę, że „hakerzy mogą podstawiać swoje routery w miejscach publicznych i konfigurować ich nazwy w sposób łudząco podobny do oryginału”.