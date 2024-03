Google mówi dość spamowi. Idzie wielka zmiana w wyszukiwarce

Zdarzyło Ci się kiedyś trafić na wynik w Wyszukiwarce Google, który zupełnie nie odpowiadał na twoje zapytanie? Być może był to tekst generowany automatycznie przez sztuczną inteligencję, zoptymalizowany pod daną frazę kluczową, bez realnej wartości dla użytkownika. Google wychodzi naprzeciw temu problemowi. Firma aktywnie walczy z artykułami „napisanymi pod algorytm, a nie pod użytkownika”. Co to oznacza w praktyce?