Albo kiedy jesteś aktywistą klimatycznym i podpalasz fabrykę Tesli

Z czym kojarzy ci się Tesla? Pierwsza odpowiedź to zapewne samochody elektryczne, druga to Elon Musk, a dalsze to świetne osiągi, dumpingowe ceny i wiele, wiele innych określeń, ale żadna z odpowiedzi nie obejmuje bycia trucicielem i szkodnikiem dla klimatu. Chyba że do odpowiedzi zostanie wywołany aktywista klimatyczny, to wtedy odbiór Tesli zmienia się znacząco.