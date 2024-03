Laserem za miliony Polacy pomogą posprzątać kosmos

Jak wytłumaczono osprzęt w tym projekcie dotyczy systemu detekcji. Pozwala odbierać fotony wysłane przez laser w kierunku znajdujących się na orbicie ziemskiej obiektów. Po dotarciu wiązki do obiektu, odbija się i wraca do dalmierza. Pozwala to na „wyjątkowo precyzyjne” określenie wysokości względem Ziemi, na jakiej porusza się śledzony obiekt i jego prędkości.