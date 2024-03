Google chyba zakochał się w Windowsie. Najpierw Chrome na ARM, teraz to

Wprowadzona niedawno nowa witryna logowania do usług Google’a obsługuje też mechanizm passkeys. Google dodatkowo zadbał o to, by witryna wywoływała żądanie uwierzytelniania tym mechanizmem w sposób opisany w dokumentacji Microsoftu. Przechodząc do rzeczy: by na pewno był zgodny z Windows Hello, co umożliwia logowanie się twarzą lub palcem. Nie trzeba nawet dotykać klawiatury.