W tych jaskiniach zmieściłyby się boiska i osiedle. Szukają w nich odpowiedzi o sens wszystkiego

Jeśli uniesiecie rękę i wystawicie kciuk, to przeleci przez niego 60 mld neutrin ze Słońca co sekundę. Także w nocy, bo nasza planeta jest dla neutrin przezroczysta. To właśnie te tajemnicze cząstki mogą być kluczem do odkrycia największych sekretów wszechświata - od wydarzeń tuż po Wielkim Wybuchu po obserwację narodzin czarnej dziury.