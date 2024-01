Padł ostatni bastion dawnej TVP. Rebelianci w końcu się poddali

Byłoby dziwne, gdyby do tej zmiany na portalu odnieśli się „rebelianci” posiadający dostęp do TVP Info, niejako promując w ten sposób reaktywowany portal. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że to zwykła zasłona dymna i nowa wersja konia trojańskiego, ale chyba teorie spiskowe lepiej odłożyć na bok. Wygląda na to, że ostatni bastion starej TVP upadł. Zajęło to tylko niecały miesiąc.