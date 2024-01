Zachowanie zwierząt powinno być dla nas wyrzutem sumienia. Oto dlaczego ograniczenie plastiku ma sens

Maszeruj albo zgiń. Jeśli się nie przystosujesz to nie przetrwasz. Kraby pustelniki wzięły sobie tę brutalną maksymę do serca i skoro ludzkość dała im mnóstwo plastiku, to zrobili sobie z surowca domki. Brzmi to może nawet i uroczo, ale rzeczywistość jest bardzo okrutna.