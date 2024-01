Dobry komputer gamingowy powinien już mieć SSD NVMe oparty na PCIe 4.0 o pojemności od 1 do 2 TB. Rozmiary gier ciągle rosną i nawet jeśli w przypadku SSD różnych generacji nie widać dziś znaczących różnic, to z pewnością będą one widoczne wkrótce. Sam interfejs PCIe 4.0 to nie wszystko, koniecznie zwróć uwagę na same osiągi, bowiem niektóre SSD PCIe 4.0 wcale nie są wydajniejsze od starszych modeli PCIe 3.0.