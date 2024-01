Pyszne for business modnym dodatkiem w firmie - o co chodzi?

Cyfrowa elastyczność nie kończy się tylko na kwotach. Pyszne for business pozwala na szeroki stopień dopasowania usługi do oczekiwań pracodawcy. Przykładowo, firma może wskazać, by dostawy Pyszne były realizowane wyłącznie do siedziby firmy, motywując w ten sposób pracowników do częstszej fizycznej obecności w biurze. Albo przeciwnie: dzięki Pyszne for business pracodawca może podkreślać zaufanie do pracowników na home office, którzy zamawiają jedzenia na dowóz pod własne drzwi, bez konieczności używania kart przedpłaconych.