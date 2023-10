Rozdają gry na Halloween. Za darmo

Już w ubiegłym tygodniu było wiadomo, że dziś o godzinie 17:00 pojawi się za darmo The Evil Within 2. Oczywiście gra będzie dostępna przez następny tydzień do przyszłego czwartku (to jest 2 listopada) do godziny 16:59, minutę później pojawi się kolejny darmowy tytuł. Jeśli chodzi o pytanie: „czy warto?”, to odpowiedź brzmi: zdecydowane tak.