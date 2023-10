Microsoft udostępnia nową aplikację. Teraz niczego nie zapomnisz

Jak sama nazwa mówi, Listy Microsoft umożliwiają tworzenie list. Aplikacja oferuje gotowe szablony przygotowane przez twórców - m.in. do zapisywania wszelkich wydatków, przepisów (chociaż do tego znacznie lepszą alternatywą jest Samsung Food), pomysłów na prezent i wielu innych, ale tak naprawdę to od korzystającego zależy, do czego użyje aplikacji. Można gromadzić tu wszystko - listy zakupów, filmów/seriali do obejrzenia, miasta/atrakcje do zobaczenia - każdą z list można w łatwy sposób udostępnić rodzinie czy znajomym, dzięki czemu jest możliwość współtworzenia list.