Steam Deck w promocji. Przenośna konsola Valve w świetnej cenie

Steam Deck 256 GB, standardowo kosztujący 2499 zł, został przeceniony o 15 proc. na kwotę 2124,15 zł, natomiast wariant z największą przestrzenią do dyspozycji, za którego normalnie przychodzi nam zapłacić 3099 zł, można wyrwać za 2479,20 zł - ponad 600 zł taniej. Jest to z pewnością okazja, bo dokładnie tyle samo kosztuje odnowiony Steam Deck z 512 GB pamięci do dyspozycji.