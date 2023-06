Elon Musk denerwuje użytkowników Twittera. Udowodnili to... naukowcy

Następnie do każdego prezentowanego Tweeta dołączano kwestionariusz, który zaczynał się od pytania "Czy Tweet od [@konto] dotyczy problemu politycznego czy społecznego?". W przypadku problemu politycznego w kwestionariuszu znalazły się pytania m.in. o to jak badani postrzegają poglądy polityczne reprezentowane w danym Tweetcie lub czy czują, że wyraża on niechęć wobec danej grupy. W przypadku zarówno "politycznych", jak i "społecznych" Tweetów kwestionariusz zawierał pytania o m.in. odczuwane emocje oraz czy zależy im na wyświetlaniu tego typu Tweetów.