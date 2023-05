Mają szalony plan. Chcą uratować kosmiczny teleskop dryfujący daleko od Ziemi

A to umożliwiłoby wznowienie pracy Kosmicznego Teleskopu Spitzera i rozpoczęcie kolejnych obserwacji. Misja ma kosztować jednak 350 milionów dolarów, a dla przypomnienia, kwota, jaka była potrzebna do stworzenia i uruchomienia tego obserwatorium to 720 milionów dolarów. Plan jest ambitny, ale jeśliby się udał, mógłby doprowadzić do wskrzeszenia legendarnego teleskopu.