Dlaczego powinniśmy wysyłać kobiety w kosmos? Odpowiedź cię zaskoczy

Naukowcy z ESA podkreślają jednak, że nie chodzi o to, aby faworyzować jedną płeć nad drugą, ale o to, aby zoptymalizować skład załóg pod względem różnorodności i komplementarności umiejętności. Dlatego proponują, aby przyszłe misje kosmiczne składały się z 50 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn, co pozwoliłoby na wykorzystanie potencjału obu płci i zapewnienie lepszej współpracy i komunikacji. Taki model mógłby również zachęcać więcej dziewcząt i kobiet do kariery w nauce i technologii, co jest jednym z celów Agendy 2030 ONZ.