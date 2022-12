Zima zaskoczyła kolejarzy. Mróz kontra Pendolino - 1:0

Co roku dochodzi do podobnych problemów. Przewoźnicy rozkładają ręce i tłumaczą usterki właśnie niskimi temperaturami. Kiedy jest mróz, urządzenia stają się bardziej wrażliwe, przez co łatwiej o uszkodzenia. Mowa tu nie tylko o sprzętach służących do zarządzania ruchem, ale też samych szynach.