Lubisz dostawy jedzenia w 15 minut? Zaraz odinstalujesz te apki

Model ich działania jest prosty. Firma wynajmuje sobie w mieście lokal i z zewnątrz wpuszcza do niego wyłącznie kurierów. Przechodząc obok zobaczymy zazwyczaj wyłącznie obklejone szyby. O tym, jaki asortyment znajduje się w środku można tylko pogdybać. I tak ma być. Lokale służą wyłącznie do wydawania gotowych zamówień, które dostawy mają za zadanie dowieźć do domu klienta w nie więcej niż 15 minut.