Hisense nie licencjonuje systemu od innego dostawcy. Zamiast tego zbudował własną platformę o nazwie Vidaa. Z własnym pomysłem na wszystko i autorskim środowiskiem uruchomieniowym dla aplikacji. Vidaa powinna być postrzegana jako platforma dojrzała - od lat jest rozwijana na potrzeby odnoszących sukcesy telewizorów na całym świecie. Ale co z Polską? Co z polskim interfejsem? Co z aplikacjami? Czy to wszystko działa, jak trzeba? Hisense zaproponował mi, bym sam sprawdził. Wstęp do tego tekstu jasno sugeruje, że eksperyment zakończył się dla Hisense’a bardzo pozytywnie. Pozwólcie jednak, że wyjaśnię, dlaczego.