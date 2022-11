Myśląc o zakupie komputera nawet do zastosowań niespecjalistycznych zazwyczaj najpierw myślimy o zakupie laptopa. To komputery stacjonarne są teraz tymi komputerami specjalistyczne. Jeżeli ktokolwiek decyduje się na taki zakup, to właśnie dlatego, że wymaga szczególnie wysokiej wydajności, fizycznej „dużej” karty graficznej, czy systemu wentylacji. Jeżeli jednak potrzebujesz komputera do pracy, do zabawy, czy do szkoły, najprawdopodobniej zdecydujesz się na laptopa. Ich ceny zazwyczaj zaczynają się znacznie niżej niż ceny najtańszych komputerów stacjonarnych.