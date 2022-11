Informacje o świecie czerpią z memów i TikToka. To pokolenie nie potrafi nawet ustalić, czy są prawdziwe

– Na relacjach oparta jest wiarygodność. Zaufanie to stały kontakt z influencerem lub ze znajomymi. Instytucje, które certyfikują prawdę stają się przeżytkiem starych mediów. Chyba, że się objawią w nowej rzeczywistości. Ale też jest inne podejście do dialogu. Nie ma już komunikacji w jedną stronę. Co dziesiąty udostępnia nie tylko rozrywkę ale i informacje z kraju i ze świata. Dlatego nauczyciele starej daty oddają klucze do umysłów młodych coachom i aktywistom, czyli albo tym, którzy dają korzyść praktyki albo tym, którzy pokazują ważność tematu. To sygnał, że szkoła w klasycznej formie nie ma już racji bytu.