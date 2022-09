Farmy wiatrowe na Bałtyku coraz bliżej. Orlen zaczyna prace, PGE prowadzi pomiary

Plany Polskiej Grupy Energetycznej odnośnie naszego morza są bardzo ambitne. We współpracy z duńską firmą Ørsted ma powstać trzyetapowy projekt Baltica, o łącznej mocy 3,5 GW, co ma umożliwić dostarczenie energii do 5 mln gospodarstw domowych. Pierwszy etap o mocy 1045,5 MW – Baltica 3 - ma być zakończony już w 2026 r., zaś kolejny – Baltica 2 o mocy 1498 MW – ma być oddany do 2027 r. Zakończenie prac nad wszystkimi etapami przewidziane jest najpóźniej do roku 2040.