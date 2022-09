Choć na Ziemi diamentowy deszcz pozostaje w strefie marzeń, odkrycie nowych warunków tworzenia się diamentów zainspirowało naukowców do opracowania nowej metody, dzięki której uczeni są w stanie stworzyć w warunkach laboratoryjnych nanodiamenty. Do tego celu wykorzystali politereftalan etylenu, znany lepiej pod nazwą PET, wykorzystywany do produkcji butelek do napojów bezalkoholowych.