Nowy program rządowy to Strzelnica+. W każdym powiecie powstaną wirtualne strzelnice

To "niesamowite wrażenie realności" niespecjalnie mnie przekonuje, biorąc pod uwagę fakt, jak wygląda wirtualny symulator, który można zobaczyć na filmikach. Nie spodziewałem się grafiki jak z Call of Duty czy innego Battlefielda, ale to tylko niewiele lepszy poziom niż grach z lat 90. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że najważniejsze są narzędzia, które rozmiarem i wagą udają prawdziwe karabiny czy pistolety, ale jakoś entuzjazm ministra edukacji do mnie nie dociera.