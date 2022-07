Takiego układu trzech gwiazd jeszcze nikt nie widział. Czegoś w nim brakuje

O ile powyższe wyjaśnienie choć nietypowe, wydaje się najbardziej prawdopodobne, to naukowcy zachęcają także inne zespoły badawcze do przyjrzenia się temu konkretnemu układowi za pomocą innych instrumentów obserwacyjnych. Zebranie dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji o składnikach układu oraz o otaczających go innych gwiazdach pozwoli sprawdzić, czy faktycznie historia wyglądała tak, jak to się obecnie podejrzewa.