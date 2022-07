Ubisoft blokuje dostęp do kupionej gry. Masz ją na dysku albo papa

Branży gier nieobce są nawet przypadki kompletnego wycofania programu z wirtualnego sklepu przez jego wydawcę. Powody takiego stanu rzeczy mogą być zróżnicowane. Od pozornie błahych, jak wygaśnięcie licencji na utwory użyte w grze, po strukturalne, wliczając nowego właściciela marki. Jednak co do zasady wszyscy, którzy zdążyli kupić taki program w czasie jego sklepowej dostępności, zachowują do niego dostęp z poziomu prywatnej wirtualnej półki. Tyczy się to również gier wycofanych ze sprzedaży oraz dystrybucji. Kupiłeś, to i masz.