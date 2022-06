Dziwna wyspa pływa po gdańskim zbiorniku. Jest brzydka, ale bardzo pomoże rybitwom

Maszyna do oczyszczania śmieci? Platforma dla rybaków? Mieszkańcy Gdańska z okolic zbiornika Świętokrzyska II dziwili się, co pływa po wodzie. Okazało się, że to wyspa lęgowa dla rybitw - ptaków wyglądających trochę jak mewy. Proste gesty potrafią sprawić, że latające stworzenia mają w miastach nieco lepiej.