Napełnili wodą kanał na Mierzei Wiślanej. Przekop skróci drogę statków o kilkadziesiąt kilometrów

Przekop Mierzei Wiślanej od lat wywoływał kontrowersje i protesty wśród ekologów. Zbliżamy się do realizacji projektu. Potwierdzono, że 17 września dojdzie do otwarcia kanału. Data symboliczna, biorąc pod uwagę fakt, że to rocznica rosyjskiej agresji na Polskę. A celem przekopu jest uzależnienie się od Rosji, bowiem wcześniej statki chcąc przepłynąć przez Cieśninę Piławską musiały uzyskiwać zgodę Rosji.