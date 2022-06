Pierwsza mysz komputerowa. Kto i kiedy ją wynalazł - historia

Gdyby nie notatki i dokumentacja Engelbarta, tytuł wynalazcy myszki komputerowej mógłby przypaść niemieckiej firmie Telefunken. Na dwa miesiące przed Mother of All Demos wprowadziła do obrotu urządzenie o jakże dźwięcznej nazwie Rollkugelsteuerung. Był to opcjonalny manipulator do terminala SIG 100 do grafiki wektorowej. Telefunken wynalazł mysz komputerową w 1966 r. na własną rękę, nie mając pojęcia o pracach w Stanfordzie. Ta wersja wykorzystywała kulkę o średnicy 40 mm i wadze 40 g i dwa mechaniczne 4-bitowe obrotowe przetworniki położenia wyrażające stany w kodzie Greya. Kosztowała 1500 niemieckich marek. Brzmi drogo, ale warto pamiętać, że stanowiła dodatek do komputera za 20 mln marek, którego w sumie powstało 46 sztuk. Niemieckie biuro patentowe odrzuciło wniosek patentowy Telefunken, uznając Rollkugelsteuerung za zbyt trywialny wynalazek.