To już trzecie podejście Google'a do okularów. Tym razem Google Glass mają być dla ludzi, a nie dla nerdów

Materiał wideo prezentujący Google Glass 3.0 w praktyce to tylko taka symulacja, jak rozwijany obecnie prototyp mógłby działać w przyszłości. Firma z Mountain View, nie jest jeszcze w stanie zaoferować nowego produktu dla konsumentów z tej kategorii, chociaż pierwsza generacja tych inteligentnych okularów (która również miała służyć do tłumaczeń) trafiła do sklepów w 2014 r.