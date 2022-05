Wygląda jednak na to, że wspomniany incydent był dla Google'a nauczką, a firma wyciągnęła poprawne wnioski. Wprowadzenie nowych rozwiązań takich jak właśnie Monk Skin Tone Scale w zastępstwie Skali Fitzpatricka, a także usprawnienia w aparacie telefonów Pixel oraz filtrów fotograficznych w usłudze Google Photos kierowane do osób o innym kolorze skóry niż biały, to kroki w dobrym kierunku.