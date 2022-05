Gra Pinball Machine powstała we Flutterze, a więc w intensywnie promowanym przez Google’a frameworku programistycznym. Za pomocą Fluttera można tworzyć proste i złożone gry i aplikacje, wykorzystując technologie webowe. Oznacza to, że flutterowe twory zadziałają właściwie na każdym urządzeniu elektronicznym. Pod warunkiem, że to jest wyposażone w nowoczesną i zgodną ze standardami przeglądarkę.