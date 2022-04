Kiedy liczy się pewność pozyskania środków – „przyznawalność” w porównywarce kredytów

Wszystko to skraca drogę do wyboru najlepszej oferty. Kiedy już się na nią zdecydujemy, wypełniamy formularz na stronie porównywarki, która prześle go do banku. Dalej – to właśnie bank wyda ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu i przedstawi konkretną ofertę, dostosowaną do naszej zdolności kredytowej. Ta zależeć będzie od wieku, źródła dochodów czy składu gospodarstwa domowego. Na poziom oprocentowania wpłynie z kolei wysokość kredytu i liczba rat.