Z zaćmień Słońca na Marsie - takich, jakimi one są - i tak należy się cieszyć. Naukowcy bowiem zakładają, że za jakiś czas nawet takich nie będzie. Fobos jakby nie patrzeć z roku na rok zbliża się do Marsa i za około 50 milionów lat ulegnie rozerwaniu grawitacyjnemu, które doprowadzi do powstania swoistych pierścieni wokół planety. Wtedy o zaćmieniu będzie można sobie jedynie pomarzyć.