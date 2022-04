Jak stać się młodym Poszukiwaczem Przygód? Wystarczy pasja i 12 dni wakacji

Stałym elementem każdych moich wakacji było uczęszczanie na letnie półkolonie organizowane w lokalnym centrum kultury. Od 9 do 15, przez tydzień lub dwa byłam czymś zajęta, a do towarzystwa zawsze było kilkanaście dzieciaków z miasta - zarówno znane twarze z osiedla jak i dzieciaki z kompletnie innej części miasta. Jednak to, co najbardziej mi zapadło w pamięć i o czym myślę z uśmiechem na twarzy, to zajęcia plastyczne. Jednego lata był to decoupage, innego tworzenie z gazetowej wikliny, jeszcze innego nie uczyliśmy się niczego nowego, a puszczaliśmy wodzę fantazji z tym co nam dano. Zajęcia artystyczne miały jednak zasadniczą wadę - trwały za krótko, bo kilka godzin w skali całych wakacji to dla kreatywnych dusz to tyle, co nic. Podobnego zdania są Poszukiwacze Przygód, którzy dla najmłodszych, rządnych akwareli i pasteli artystów przygotowali dwunastodniowy kreatywny obóz plastyczny. Podczas tego niezwykle barwnego obozu uczestnicy będą mieli okazję nie tylko przejść się szlakami Podhala czy zobaczyć zakopiańskie Krupówki, ale także wyzwolić siebie artystycznie na wszystkie sposoby. Począwszy od najbardziej tradycyjnych form takich jak rysunek ołówkiem czy malowanie akwarelami, poprzez poznanie tajników decoupage i quillingu, aż po rzeźbę z gliny, kolorowe mandale - użycie piasku zamiast farby czy konkurs na plastelinowe postacie inspirowane bajkami, grami i komiksami. Ponadto duch kreatywnego obozu zostanie z uczestnikami nawet po powrocie do domu, a to za sprawą samodzielnie stworzonych filcowych maskotek.