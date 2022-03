Złapali hakera, który zapewniał łączność rosyjskim wojskom. „Nosi na sobie krew setek Ukraińców”

Miał kilka zadań. Organizował w Ukrainie telefony komórkowe dla rosyjskich okupantów. Zajmował się też masową wysyłką SMS-ów do ukraińskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa z propozycjami poddania się i przejścia na stronę agresora. Co chyba jednak najistotniejsze, zapewniał też wspomnianą łączność i przekazywał polecenia oraz instrukcje grupom rosyjskich najeźdźców. Według SBU dziennie potrafił wykonać nawet do tysiąca połączeń telefonicznych, a część z nich kierowana była z lub do najwyższego dowództwa rosyjskiej armii.